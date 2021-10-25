У Криму зафіксували черговий рекорд добових COVID-заражень

В окупованому Криму за минулу добу виявили 655 нових випадків коронавірусу. Це найбільший добовий показник на півострові, зафіксований від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Зокрема, таку статистику оприлюднив вранці так званий "т. в. о. міністра охорони здоров'я російського уряду Криму" Костянтин Скорупський.

"На цей час у медичних установах розгорнуто 4 719 ліжок. Нині лікування отримують 11 224 особи, 6 615 перебувають на амбулаторному лікуванні, 4 609 - на стаціонарному. Понад 400 осіб перебувають у важкому і вкрай важкому стані", - повідомив Скорупський.

Зазначимо, що днем раніше на півострові зафіксували 649 випадків коронавірусу.