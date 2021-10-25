У Криму зашкалює смертність від COVID: морги не справляються з навантаженням

Фото: у Криму зростає смертність від COVID (Michael Ciaglo / Getty Images)

В окупованому Криму фіксується висока смертність від COVID-19. Місцеві морги вже не справляються з навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Повідомляється, що жителі окупованого Сімферополя скаржаться на те, що їм видають тіла померлих родичів у поганому стані. Як заявив так званий "т.в.о. міністра охорони здоров'я" Костянтин Скорупський, зростання смертності зумовило збільшення навантаження на судово-медичну експертизу та патологоанатомічні відділення. "Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих у більш-менш належному стані", - уточнив він.