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У Криму зашкалює смертність від COVID: морги не справляються з навантаженням

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Симферополь, Понеділок 25 жовтня 2021 16:51
У Криму зашкалює смертність від COVID: морги не справляються з навантаженням Фото: у Криму зростає смертність від COVID (Michael Ciaglo / Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Криму фіксується висока смертність від COVID-19. Місцеві морги вже не справляються з навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Повідомляється, що жителі окупованого Сімферополя скаржаться на те, що їм видають тіла померлих родичів у поганому стані.

Як заявив так званий "т.в.о. міністра охорони здоров'я" Костянтин Скорупський, зростання смертності зумовило збільшення навантаження на судово-медичну експертизу та патологоанатомічні відділення.

"Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих у більш-менш належному стані", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупований Крим б'є антирекорди щодо добової захворюваності на COVID-19.

Також стало відомо, що в Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому.

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