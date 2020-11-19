KSE прогнозує до 33 тисяч жертв коронавірусу в Україні до кінця року
Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
До кінця 2020 року жертвами коронавірусу можуть стати близько 33 тисяч українців. Це з урахуванням дотримання запровадженого урядом карантину вихідного дня.
Про це йдеться у прогнозі Київської школи економіки (KSE).
Згідно з моделюванням, кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року може становити від 17 до 33 тисяч. KSE розглянули три сценарії розвитку ситуації:
- зелений сценарій (найоптимістичніший) - 17 тисяч смертей за умови негайного введення локдауну по всій території України;
- жовтий сценарій - 26 тисяч смертей за умови, що карантин вихідного дня спрацює;
- чорний сценарій - 33 тисячі смертей, якщо існуючий карантин не спрацює.
Крім того, в KSE прогнозують критичне навантаження на лікарні у грудні.
Нагадаємо, у жовтні KSE прогнозувала, що до кінця року жертвами коронавірусу стануть 20 тисяч українців.
Також РБК-Україна писало, що вчені Національної академії наук прогнозують до кінця листопада майже 200 тисяч нових випадків COVID-19.