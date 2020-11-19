ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

KSE прогнозує до 33 тисяч жертв коронавірусу в Україні до кінця року

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 20:02
KSE прогнозує до 33 тисяч жертв коронавірусу в Україні до кінця року Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

До кінця 2020 року жертвами коронавірусу можуть стати близько 33 тисяч українців. Це з урахуванням дотримання запровадженого урядом карантину вихідного дня.

Про це йдеться у прогнозі Київської школи економіки (KSE).

Згідно з моделюванням, кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року може становити від 17 до 33 тисяч. KSE розглянули три сценарії розвитку ситуації:

  • зелений сценарій (найоптимістичніший) - 17 тисяч смертей за умови негайного введення локдауну по всій території України;
  • жовтий сценарій - 26 тисяч смертей за умови, що карантин вихідного дня спрацює;
  • чорний сценарій - 33 тисячі смертей, якщо існуючий карантин не спрацює.

Крім того, в KSE прогнозують критичне навантаження на лікарні у грудні.

Нагадаємо, у жовтні KSE прогнозувала, що до кінця року жертвами коронавірусу стануть 20 тисяч українців.

Також РБК-Україна писало, що вчені Національної академії наук прогнозують до кінця листопада майже 200 тисяч нових випадків COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус прогноз Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19