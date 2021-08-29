Куба пішла на експерименти через спалахи COVID-19: комбінуватимуть вакцини

Куба пішла на експерименти з вакцинами через зростання випадків захворюваності коронавірусом. Там вирішили комбінувати вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Куба почне використовувати китайську вакцину Sinopharm, щоб боротися з однією з найстрашніших спалахів коронавірусу в світі. До цього на Кубі використовували тільки вакцину власного виробництва.

Органи охорони здоров'я заявили, що тепер на Кубі будуть застосовувати дві дози Sinopharm в поєднанні з кубинською ревакцинацією. Така комбінація вакцин стане доступною в центральній провінції Сьєнфуегос з 29 серпня.

Влада заявляє, що ефективність комбінованої вакцини перевищує 90%. При цьому не ясно, звідки надійшли такі дані. Таке рішення піддалося критиці експертів.

"Здається очевидним, що рішення застосувати Sinopharm в Сьєнфуегосі пов'язане з обмеженою доступністю кубинських вакцин і терміновістю, викликаної великою кількістю випадків", - сказав кубинський вірусолог Амілкар Перес Ріверол.

Влада країни планувала вакцинувати 70% населення до серпня, проте поки що їм це вдалося тільки на 30%. При цьому Куба має один з найвищих показників захворюваності COVID-19 у світі.