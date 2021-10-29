ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кузін назвав церкву однією з причин низької вакцинації від COVID

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 11:59
Кузін назвав церкву однією з причин низької вакцинації від COVID Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Однією з проблем низького рівня вакцинації від COVID на місцях є окремі релігійні лідери. Через те, що вони виступають проти вакцинації, в громадах фіксуються спалахи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для видання "Гордон".

За його словами на сьогодні близько 30 проблемних територіальних громад, які потребують більшої уваги з точки зору епідемічного спостереження або протиепідемічних заходів. Він зазначив, що перш за все, спалахи відбуваються на великих підприємствах з нещепленим персоналом або ігноруванням карантинних заходів.

"Друга велика проблема на рівні громад - локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватися, або повністю ігнорує заходи профілактики", - зазначив Кузін.

Він підкреслив, що МОЗ працює з релігійними організаціями, і Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримує всі заходи з вакцинації.

"Певні проблеми з точки зору комунікації ми спостерігаємо з боку УПЦ МП, з якою досить складно працювати. Треба відзначити, що антивакцинальні настрої зазвичай не викликані великими церквами. Це або якісь локальні церкви, або, по суті, особиста думка локальних лідерів", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше Кузін заявив, що діти з 12 років повинні дотримуватися маскового режиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус