Лікування COVID в Україні: МОЗ назвали препарати, які будуть застосовуватися для пацієнтів

У грудні 2021 року було оновлено протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусу. МОЗ уже закупило 2 препарати та підписало угоди з ще двома виробниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Так, для лікування в стаціонарах закуплено "Ремдесевір" (більше 66 тисяч флаконів) та "Тоцилізумаб" (понад 3 тисячі флаконів).

Вже підписано договір на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравір" - препарату для амбулаторного лікування COVID-19, щоб убезпечити, насамперед, групи ризику від переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості до середнього та тяжкого.

Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тисяч курсів лікування препаратом "Паксловід".