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Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат: який саме

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 11:32
Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат: який саме Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування (лікування коронавірусу) ще одні ліки. Мова йде про препарат "Паксловід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Препарат "Паксловід" призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого й призначений для використання", - пояснив Ляшко.

Він зазначив, ще до реєстрації цього препарату МОЗ підписало контракт із його виробником - компанією Pfizer на постачання в Україну 300 тисяч курсів "Паксловіду".

"Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково", - зауважив Ляшко.

Міністр також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів "Молнупіравіру" - ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19.

Зокрема, це противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Препарати випускаються у формі пігулок, тому їх зручно приймати. До того ж вони не мають особливих вимог зберігання.

"Ці ліки допоможуть нам у боротьбі з COVID-19 та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", - зазначив Ляшко.

Глава МОЗ нагадав про наявність в Україні ефективного профілактичного засобу для зниження ризику важкого перебігу COVID-19.

"Це вакцини проти коронавірусу - Moderna, Pfizer, CoronaVac. Які є в доступі в кожному пункті щеплення та центрі масової вакцинації для всіх охочих старше 12 років", - додав він.

Нагадаємо, в кінці січня Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір".

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