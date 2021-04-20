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Лідерів думок та політиків не будуть вакцинувати залишками Pfizer

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 10:26
Лідерів думок та політиків не будуть вакцинувати залишками Pfizer Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинувати так званими залишковими дозами препарату Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків не будуть. Дози підуть на українців, передбачених національним планом вакцинації.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом вакцинації", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech зробили щеплення першим 366 особам у трьох регіонах - Київській, Волинській та Сумській областях. Протягом 19-20 квітня до процесу вакцинації препаратом приєднаються усі регіони країни.

Як писало РБК-Україна, в Україні 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. За добу зробили 366 щеплень в трьох областях.

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