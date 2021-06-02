Лише 0,4% всіх COVID-щеплень зроблені в бідних країнах, - ВООЗ
З 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. З точку зору епідеміології та економіки це є неприйнятною тенденцією.
Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, йдеться в Twitter організації.
"З 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. Це є етично, епідеміологічно та економічно неприйнятно", - сказав Гебреїсус.
Він зазначив, що країни з найвищим рівнем вакцинації проти COVID-19 зараз спостерігають значне зменшення випадків та смертей від вірусу. Тому інвестиції у глобальну ініціативу рівномірного розподілу вакцини COVAX є не благодійністю, а радше інвестицією у припинення пандемії та сприяння справжньому глобальному одужанню.
Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус закликав 31 травня якнайшвидше розпочати глобальні переговори щодо узгодження міжнародного договору про готовність до пандемії та реагування на неї. Він вважає, що настав час для такої угоди.
Раніше Гебреїсус припустив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший. Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.
На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.