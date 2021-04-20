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Лише в шести регіонах не перевищена норма заповненості ліжок для COVID-хворих

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 11:18
Лише в шести регіонах не перевищена норма заповненості ліжок для COVID-хворих Фото: не перевищена норма заповненості ліжок для COVID-хворих у 6 областях (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. Лише в шести регіонах України не перевищена заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Не перевищений рівень госпіталізацій у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях.

При цьому в восьми областях і Києві перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом.

Найбільш проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва - в столиці зайняті 75,3% ліжок з киснем, тоді як норма становить не більше 65%. Цей показник перевищено в лікарнях Донецької (67,4%), Київської (70,5%), Львівської (70%), Миколаївської (67,8%), Одеської (73,4%), Сумської (69,4%), Харківської (67,4%) і Хмельницької (68,3%) областей.

Новина доповнюється

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