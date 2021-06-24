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В Лісабоні на тлі спалаху COVID посилюють правила в'їзду та виїзду

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Лісабон, Четвер 24 червня 2021 18:03
В Лісабоні на тлі спалаху COVID посилюють правила в'їзду та виїзду Фото: в Лісабоні посилюють правила в'їзду та виїзду (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

В столиці Португалії Лісабоні посилюють карантин та правила в'їзду та виїзду у вихідні дні. Для того, аби покинути місто або в'їхати в нього, потрібен буде COVID-сертифікат або негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє уряд Португалії, передає Reuters.

Рішення прийнято через збільшення кількості випадків коронавірусу. Окрім нових правил в'їзду-виїзду, ресторани, кафе та магазини тепер змушені закриватися раніше.

"Ми боремося з часом між прогресуванням хвороби та процесом вакцинації", - заявила державний міністр Маріана Віейра да Сілва на прес-конференції.

Кількість випадків коронавірусу в четвер у країні зросла на 1556, що є найбільшим стрибком з кінця лютого.

Раніше міська влада Лісабону заявила, що з 1 липня почне відкривати центри вакцинації, які працюватимуть щодня з ранку до ночі. Влада Лісабону таким чином хоче прискорити темпи вакцинації в місті.

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