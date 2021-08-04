Литва відправила Україні понад 50 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca
Фото: Литва відправила Україні понад 50 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca (Getty Images)
У середу, 4 серпня, уряд Литви відправив Україні 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Загалом Україна отримає 131 тисячу доз вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Решта 77 тисяч доз надійдуть в Україну в найближчі кілька тижнів.
"Таким чином, Литва допомагає країні, що переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусом", - заявили в Міздраві Литви.
Нагадаємо, партія вакцин від Литви призначена для імунізації військовослужбовців з резерву.