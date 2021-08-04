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Литва відправила Україні понад 50 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca

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Середа 04 серпня 2021 15:36
Литва відправила Україні понад 50 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca Фото: Литва відправила Україні понад 50 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу, 4 серпня, уряд Литви відправив Україні 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Загалом Україна отримає 131 тисячу доз вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Решта 77 тисяч доз надійдуть в Україну в найближчі кілька тижнів.

"Таким чином, Литва допомагає країні, що переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусом", - заявили в Міздраві Литви.

Нагадаємо, партія вакцин від Литви призначена для імунізації військовослужбовців з резерву.

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