ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Литві всіх хворих на коронавірус перевірятимуть на штам Delta

Новость на русском →
Литва, Неділя 27 червня 2021 12:51
У Литві всіх хворих на коронавірус перевірятимуть на штам Delta Фото: у Литві перевірятимуть на штам Delta (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 перевірятимуть на штам Delta. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви.

Про це повідомляє національне Литовське телебачення і радіо.

Таке рішення прийняли в МОЗ в рамках зусиль з контролю над поширенням небезпечного штаму, вперше виявленого в Індії. Відомо, що в країні зареєстровано вже 6 випадків коронавірусу Delta.

Спочатку для виявлення небезпечного штаму в Литві йшло близько двох тижнів. Тепер же результати додаткового тестування повертаються протягом 24 годин, що дозволяє відповідальним органам діяти швидко.

Також, посилені заходи контролю за небезпечним штамом вірусу включають тестування контактів з низьким рівнем ризику. Також литовців тестуватимуть на робочих місцях, у школах чи в громадах.

Нагадаємо, що домінування штаму Delta прогнозують цього літа в Німеччині. Щоб уникнути цього, влада посилила вакцинацію населення.

Раніше повідомлялося, що коронавірус Delta вже зафіксували і в Україні. Поки відомо про два випадки хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19