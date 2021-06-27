У Литві всіх хворих на коронавірус перевірятимуть на штам Delta
У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 перевірятимуть на штам Delta. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви.
Про це повідомляє національне Литовське телебачення і радіо.
Таке рішення прийняли в МОЗ в рамках зусиль з контролю над поширенням небезпечного штаму, вперше виявленого в Індії. Відомо, що в країні зареєстровано вже 6 випадків коронавірусу Delta.
Спочатку для виявлення небезпечного штаму в Литві йшло близько двох тижнів. Тепер же результати додаткового тестування повертаються протягом 24 годин, що дозволяє відповідальним органам діяти швидко.
Також, посилені заходи контролю за небезпечним штамом вірусу включають тестування контактів з низьким рівнем ризику. Також литовців тестуватимуть на робочих місцях, у школах чи в громадах.
Нагадаємо, що домінування штаму Delta прогнозують цього літа в Німеччині. Щоб уникнути цього, влада посилила вакцинацію населення.
Раніше повідомлялося, що коронавірус Delta вже зафіксували і в Україні. Поки відомо про два випадки хвороби.