У Литві всіх хворих на коронавірус перевірятимуть на штам Delta

У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 перевірятимуть на штам Delta . Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви.

Про це повідомляє національне Литовське телебачення і радіо.

Таке рішення прийняли в МОЗ в рамках зусиль з контролю над поширенням небезпечного штаму, вперше виявленого в Індії. Відомо, що в країні зареєстровано вже 6 випадків коронавірусу Delta.

Спочатку для виявлення небезпечного штаму в Литві йшло близько двох тижнів. Тепер же результати додаткового тестування повертаються протягом 24 годин, що дозволяє відповідальним органам діяти швидко.