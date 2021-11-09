У Львові для вагітних відкриють пункт вакцинації в пологовому будинку

У Львові відкриють пункт вакцинації проти коронавірусу у міському пологовому клінічному будинку №1. Розпочне свою роботу вже з 12 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

В центрі вакцинації щепитимуть вагітних жінок, та тих, які вже народили.

"Тож майбутні мами і жінки, які вже стали матусями, зможуть вакцинуватись одразу в пологовому - без черг та в супроводі лікаря. Доступна вакцина - Pfizer", - пише пресслужба.

Зазначається, що центр розпочне роботу вже цієї п’ятниці, 12 листопада. Працюватиме з 12:00 до 17:00. У разі великого потоку охочих вакцинуватися проти коронавірусу - пункт може продовжити свій графік роботи.

"Вагітні і післяпологові жінки зможуть отримати консультацію та необхідне обстеження до чи після вакцинації, якщо виникне необхідність – бути під наглядом лікаря. Адже у нас є всі необхідні спеціалісти", - заявила керівниця міського пологового будинку №1 Людмила Шекета