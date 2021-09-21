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Львівська область розгортає додаткові COVID-стаціонари

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Львів, Вівторок 21 вересня 2021 12:29
Львівська область розгортає додаткові COVID-стаціонари Фото: Львівська область готує COVID-лікарні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Львівська область почала розгортати додаткові ліжко-місця в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19. Пацієнтів вже почали приймати лікарні, які були задіяні під час третьої хвилі навесні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса.

Повідомляється, що за вчора у Львівській області госпіталізували 152 осіб з COVID-19, а загалом у стаціонарах знаходиться 1 268 таких пацієнтів. Таким чином, лікарні вже заповнені на 38,4%.

За словами Чемериса, відсьогодні пацієнтів з COVID-19 прийматимуть Сокальська та Рудківська лікарні, а найближчим часом ще три - Жидачівська, Пустомитівська та Перемишлянська.

"До вчора в області було 8 медзакладів, де лікували дорослих, і одна дитяча лікарня. Відсьогодні в роботу запустили Сокальську та Рудківську лікарню. Крім того, ще трьом закладам дали доручення підготувати COVID-відділення до прийому пацієнтів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну можуть перевести до "жовтої" зони адаптивного карантину з 22 вересня.

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