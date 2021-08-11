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У Львівській області рекомендують селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів

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Львівська область, Середа 11 серпня 2021 15:30
У Львівській області рекомендують селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів Фото: гуртожиткам Львівської області не рекомендують селити невакцинованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дала рекомендації закладам освіти. Комісія рекомендує селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації.

Комісія ТЕБ та НС прогнозує, що з початком навчального періоду у Львівській області збільшиться ризик поширення вірусу COVID-19, зокрема, серед молоді.

"Відтак, члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - розповіли в ОДА.

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