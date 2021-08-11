У Львівській області рекомендують селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів
Фото: гуртожиткам Львівської області не рекомендують селити невакцинованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дала рекомендації закладам освіти. Комісія рекомендує селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації.
Комісія ТЕБ та НС прогнозує, що з початком навчального періоду у Львівській області збільшиться ризик поширення вірусу COVID-19, зокрема, серед молоді.
"Відтак, члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - розповіли в ОДА.