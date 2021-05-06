У Львівській області жінка продавала підроблені довідки про негативний тест на COVID

У Золочівському районі Львівській області жінка продавала підроблені довідки про негативні тести на "COVID-19". Слідчі повідомили їй про підозру.

Зазначається, що за скоєне підозрюваній загрожує покарання - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як встановили правоохоронці, 35-річна мешканка Золочівського району підробляла та збувала довідки про проходження тестування на захворювання "Covid-19" від імені медичних закладів, які такі дослідження фактично не проводили. При цьому "замовники" цих довідок не проходили жодних обстежень та не здавали біоматеріал на дослідження. Вартість підробленої "довідки" становила 500 гривень.

"Слідчі Золочівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній - позбавлення волі на строк до п’яти років", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.