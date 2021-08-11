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Ляшко назвав області, де стрімко зростає кількість нових COVID-випадків

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Київ, Середа 11 серпня 2021 14:37
Ляшко назвав області, де стрімко зростає кількість нових COVID-випадків Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні тенденція до зростання кількості нових випадків COVID-19. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав області, де погіршується ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра.

За його словами, навантаження на систему охорони здоров’я наразі є контрольованим.

"Відмічаємо зростання (випадків коронавірусу, - ред.) в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", - повідомив він.

Реанімаційні ліжка зайняті на - 13%, ліжка з “киснем” - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатись у зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин в країні до 1 жовтня.

Зазначимо, МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні.

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