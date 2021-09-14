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Ляшко пояснив, що буде з простроченими вакцинами від COVID

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 20:43
Ляшко пояснив, що буде з простроченими вакцинами від COVID Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогодні в Україні немає жодної вакцини, яка прострочена. Всі вакцини, крім Coronavac, мають термін придатності до пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "ТСН".

За його словами, якщо у вакцини закінчиться термін придатності, то вона буде відкликана і утилізована за всіма встановленими вимогами.

"У нас ніякої вакцини, яка прострочена, не використовується. Є система фармаконагляду, яка відстежує. Зараз вакцини, крім CoronaVac, мають термін придатності до 6 місяців. Ми уважно стежимо за цим і жодна вакцина, яку використовують до закінчення терміну придатності, не буде в обігу, вона буде відкликана і буде утилізована встановленим вимогам", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в листопаді вакцина AstraZeneca в Україні може зіпсуватися, оскільки закінчується термін її придатності.

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