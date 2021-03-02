Ляшко отримав щеплення від коронавірусу

Як пояснив Ляшко, він публічно вакцинувався від коронавірусу, щоб "не було лукавства" навколо вакцинації в Україні.

"Ми власним прикладом показуємо, що не привезли щось інше і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна", - сказав він після щеплення.

Щеплення від коронавірусу Ляшко зробив у лікарні Кагарлика в Київській області.