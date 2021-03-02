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Ляшко отримав щеплення від коронавірусу

Новость на русском → Кагарлик, Вівторок 02 березня 2021 16:11
Ляшко отримав щеплення від коронавірусу Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні, 2 березня, отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Процес вакцинації транслювався в ефірі каналу "Україна 24".

Як пояснив Ляшко, він публічно вакцинувався від коронавірусу, щоб "не було лукавства" навколо вакцинації в Україні.

"Ми власним прикладом показуємо, що не привезли щось інше і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна", - сказав він після щеплення.

Щеплення від коронавірусу Ляшко зробив у лікарні Кагарлика в Київській області.

Нагадаємо, першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, сьогодні щеплення від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Його вакцинували від коронавірусу на Донбасі.

Додамо, Зеленський назвав вакцинацію реальним шляхом повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу.

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