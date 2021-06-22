Ляшко розповів, як Україна готується до індійського штаму COVID

Україна вже готується до можливої появи індійського штаму COVID-19 . Зокрема, нарощуванням темпів вакцинації та обмеженнями на кордоні для іноземців.

Про це на прес-конференції після форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - зазначив Ляшко.

За його словами, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, повинен надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації від коронавірусу.