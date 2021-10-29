Ляшко про ситуацію з COVID в Україні: вже немає "сніжного кому"

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, вже немає того "сніжного кому", який спостерігався на початку жовтня. Розрив між числом госпіталізованих і виписаних з лікарень скорочується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на засіданні Конгресу регіональних і місцевих влад .

"Позитивним в цій епідемії, зараз в цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками і госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає того "сніжного кому", який був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але це не час, щоб розслаблятися. Це час для певного перепочинку, і ми повинні робити все можливе, щоб рятувати життя", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко говорив про те, що ситуація з COVID стабілізується в областях, які першими потрапили в "червону" зону.

Президент Володимир Зеленський сьогодні закликав українців "включити" мозок і вакцинуватися від коронавірусу.