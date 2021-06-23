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Люди з одним уколом все ще під загрозою: в ЄС закликали пришвидшити вакцинацію

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Європейський союз, Середа 23 червня 2021 16:54
Люди з одним уколом все ще під загрозою: в ЄС закликали пришвидшити вакцинацію Фото: в ЄС закликали пришвидшити вакцинацію (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Агенція ЄС з профілактики та контролю захворювань закликала до швидшої вакцинації в Європі. Згідно з прогнозами, до кінця серпня більш заразний варіант COVID-19 "Дельта" може становити 90% усіх випадків захворювання в країнах-членах.

Про це сказала директор відомства Андреа Аммон, передає The Guardian.

Аммон наголосила, що люди, які отримали лише одну дозу вакцини, все ще перебувають під загрозою зараження та госпіталізації. При цьому варіант "Дельта" може широко поширитися серед молоді цього літа.

Аммон зазначила, що в зоні ризику багато людей, які не були щеплені повністю.

Раніше в МЗС попередили, що громадянам України слід утриматися від поїздок до країн, де фіксується великий спалах дельта-штаму COVID. А тим, хто прибуватиме з них, рекомендується бути готовими до додаткових карантинних обмежень.

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