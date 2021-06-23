Люди з одним уколом все ще під загрозою: в ЄС закликали пришвидшити вакцинацію

Агенція ЄС з профілактики та контролю захворювань закликала до швидшої вакцинації в Європі. Згідно з прогнозами, до кінця серпня більш заразний варіант COVID-19 "Дельта" може становити 90% усіх випадків захворювання в країнах-членах.

Про це сказала директор відомства Андреа Аммон, передає The Guardian .

Аммон наголосила, що люди, які отримали лише одну дозу вакцини, все ще перебувають під загрозою зараження та госпіталізації. При цьому варіант "Дельта" може широко поширитися серед молоді цього літа.

Аммон зазначила, що в зоні ризику багато людей, які не були щеплені повністю.