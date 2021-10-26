ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Людям з протипоказаннями до COVID-вакцинації почнуть видавати довідки: відома дата

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 10:01
Людям з протипоказаннями до COVID-вакцинації почнуть видавати довідки: відома дата Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українцям, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу, почнуть видавати відповідні довідки з 8 листопада. Таким чином, громадяни зможуть уникнути карантинних обмежень, які діють на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв'ю "УП".

"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… (її ще не видають - ред.), але будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ", - розповів Ляшко.

Міністр також пояснив, чи зможуть громадяни згенерувати відповідний документ у додатку "Дія".

"Щодо "Дії" поки що не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу і ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу - на підході", - додав Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що готують перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу Мінстерство охорони здоров'я України Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус