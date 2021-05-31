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Макрон з дружиною вакцинувалися від коронавірусу

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Париж, Понеділок 31 травня 2021 20:57
Макрон з дружиною вакцинувалися від коронавірусу Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 31 травня, президент Франції Еммануель Макрон вакцинувався від коронавірусу. Разом з ним перше щеплення зробила його дружина Бріжит Макрон.

Про це Еммануель Макрон повідомив у Twitter.

"Вакцинований!",- написав він.

Макрон також додав, що його дружина Бріжит вакцинувалася від коронавірусу.

"Як ми з Бріжит, як вже 25 мільйонів французів, давайте зробимо щеплення! Щоб захистити нас, захистити наших близьких", - додав він.

Однак французький президент не повідомив, якою саме вакциною він був щеплений.

Нагадаємо, відсьогодні у Франції почали вакцинувати від коронавірусу всіх бажаючих.

Крім того, влада Франції оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків. Це може статися, але не відразу, заявила міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Додамо, що у Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкрили літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година починається пізніше - з 21: 00.

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