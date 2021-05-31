Макрон з дружиною вакцинувалися від коронавірусу

У понеділок, 31 травня, президент Франції Еммануель Макрон вакцинувався від коронавірусу. Разом з ним перше щеплення зробила його дружина Бріжит Макрон.

Про це Еммануель Макрон повідомив у Twitter .

"Вакцинований!",- написав він.

Макрон також додав, що його дружина Бріжит вакцинувалася від коронавірусу.

"Як ми з Бріжит, як вже 25 мільйонів французів, давайте зробимо щеплення! Щоб захистити нас, захистити наших близьких", - додав він.

Однак французький президент не повідомив, якою саме вакциною він був щеплений.