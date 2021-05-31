Макрон з дружиною вакцинувалися від коронавірусу
У понеділок, 31 травня, президент Франції Еммануель Макрон вакцинувався від коронавірусу. Разом з ним перше щеплення зробила його дружина Бріжит Макрон.
"Вакцинований!",- написав він.
Макрон також додав, що його дружина Бріжит вакцинувалася від коронавірусу.
"Як ми з Бріжит, як вже 25 мільйонів французів, давайте зробимо щеплення! Щоб захистити нас, захистити наших близьких", - додав він.
Однак французький президент не повідомив, якою саме вакциною він був щеплений.
Нагадаємо, відсьогодні у Франції почали вакцинувати від коронавірусу всіх бажаючих.
Крім того, влада Франції оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків. Це може статися, але не відразу, заявила міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.
Додамо, що у Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкрили літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година починається пізніше - з 21: 00.