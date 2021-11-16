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Максимум смертей та більше 16 тисяч випадків COVID за добу: статистика МОЗ

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 08:18
Максимум смертей та більше 16 тисяч випадків COVID за добу: статистика МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили більше 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей - максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень за добу в Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Максимум смертей та більше 16 тисяч випадків COVID за добу: статистика МОЗ

Максимум за весь час пандемії

В Україні підтвердили 838 смертей за вчора. Це антирекорд. До цього був максимум - 833.

Добова статистика

За добу госпіталізували 2 264 особи; летальних випадків - 838; одужали - 21 914 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 244 749 осіб; одужали - 2 664 373 особи; летальних випадків - 77 985.

Протестували за вчора: методом ПЛР - 45 674 осіб, методом ІФА - 13 529, експрес-тестами - 53 693.

Найбільше заражень за добу в Дніпропетровській області (+1635), Одеській області (+1549), Києві (+1481), Запорізькій області (+1084).

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