Максимум смертей та більше 16 тисяч випадків COVID за добу: статистика МОЗ

В Україні за минулу добу підтвердили більше 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей - максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень за добу в Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Максимум за весь час пандемії

В Україні підтвердили 838 смертей за вчора. Це антирекорд. До цього був максимум - 833.

Добова статистика

За добу госпіталізували 2 264 особи; летальних випадків - 838; одужали - 21 914 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 244 749 осіб; одужали - 2 664 373 особи; летальних випадків - 77 985.

Протестували за вчора: методом ПЛР - 45 674 осіб, методом ІФА - 13 529, експрес-тестами - 53 693.

Найбільше заражень за добу в Дніпропетровській області (+1635), Одеській області (+1549), Києві (+1481), Запорізькій області (+1084).