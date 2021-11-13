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Марокко не впускатиме до країни COVID-інфікованих туристів

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Субота 13 листопада 2021 21:34
Марокко не впускатиме до країни COVID-інфікованих туристів Фото: Марокко не впускатиме до країни COVID-інфікованих туристів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Марокко прийняв рішення запровадити COVID-тестування для пасажирів, які прибувають до аеропортів та портів. Інфікованих туристів не впускатимуть до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що мандрівники з позитивним результатом тесту будуть змушені покинути Марокко за рахунок авіакомпанії, яка доставила їх до країни. Втім, їм буде дозволено залишиться, якщо вони мають документи про постійне місце проживання в країні.

Водночас усі туристи зобов’язані мати з собою сертифікат про вакцинацію, який підтверджуватиме повний курс щеплення.

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