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У Марокко почнуть вакцинувати підлітків з 12 років

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Марокко, П'ятниця 27 серпня 2021 23:15
У Марокко почнуть вакцинувати підлітків з 12 років Фото: в Марокко почнуть вакцинувати підлітків (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Марокко почнуть вакцинувати від коронавірусу підлітків від 12 до 17 років. Щеплення робитимуть вакцинами Pfizer/BioNTech та Sinopharm.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

У Марокко початок навчального року довелося відкласти, оскільки зростає захворюваність на коронавірус. Тому влада вирішила вакцинувати дітей з 12-річного віку.

У заяві уряду йдеться, що з 31 серпня молоді люди у віці від 12 до 17 років отримають вакцини Pfizer/BioNTech і Sinopharm, "міжнародні випробування яких довели їх ефективність і безпеку в цій віковій групі".

Мета початку вакцинації полягає в тому, щоб "забезпечити оптимальні умови безпеки на початку навчального року" з урахуванням "збільшення числа зареєстрованих позитивних випадків" серед підлітків цієї вікової групи.

Вакцинація підлітків буде добровільною, факультативною та повинна підлягати схваленню батьків. Уряд закликав дорослих супроводжувати дітей під час цього процесу.

Міністерство національної освіти оголосило про перенесення початку навчального року з 3 на 10 вересня, "щоб гарантувати безпечні умови" для учнів.

Нагадаємо, що в Польщі почнуть вакцинацію третьою дозою для людей з ослабленим імунітетом.

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