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Маски та соціальна дистанція залишаться необхідними, попри вакцинацію, - ВООЗ

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Світ, Середа 23 червня 2021 14:21
Маски та соціальна дистанція залишаться необхідними, попри вакцинацію, - ВООЗ Фото: маски та соціальна дистанція залишаться необхідними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань боротьби із пандемією COVID-19 Девід Набарро вважає, що маски та соціальна дистанція залишаться необхідними, попри вакцинацію. Такі вимоги обумовлені мутацією коронавірусу.

Про це Набарро сказав Sky News.

"Як громадянин я думаю, що настав час усім нам зрозуміти, як ми будемо продовжувати своє життя. Ми не можемо просто перестати робити все через страх. Натомість ми повинні навчитися розпізнавати ознаки, які цей вірус дає в певній місцевості. Тоді ми маємо дуже чітко знати, що треба зробити, щоб все не закінчилося вибуховим спалахом, який вбиває багато людей", - сказав Набарро.

Маски та соціальна дистанція залишаться необхідними в майбутньому, оскільки вірус мутує, наголосив він.

Він також закликав бути обережними при подорожах, зазначивши, що мають бути лише "абсолютно необхідні подорожі".

Спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також спрогнозував появу нових небезпечних варіантів коронавірусу. Він вважає, що деякі них можуть виявитися стійкими до вакцин.

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