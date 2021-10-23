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Без масок і вакцинації: у Києві ресторан викрили в порушенні карантину

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Київ, Субота 23 жовтня 2021 20:59
Без масок і вакцинації: у Києві ресторан викрили в порушенні карантину Фото: у Києві ресторан порушив правила карантину-власнику загрожує великий штраф (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві співробітники Держпродспоживслужби та поліції перевірили ресторан на вулиці Мала Житомирська 3/4 на дотримання правил карантину. У закладі виявили масові порушення, включаючи відсутність масок і маркування соціальної дистанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Зазначимо, за адресою Мала Житомирська область розташований ресторан "Файна Фамілія".

Перевірку ресторану провели за скаргою киян. До закладу прийшла комісія, до складу якої увійшли представники Київського управління Держпродспоживслужби, Нацполіції, "Муніципальної варти" та ЗМІ.

В ході перевірки були виявлені наступні порушення:

  • відвідувачі і персонал пересувалися по ресторану без масок;
  • відсутнє маркування для дотримання соціальної дистанції в черзі;
  • не проводилося регулярне вологе прибирання приміщень, миття та дезінфекція поверхонь;
  • не вимірювалася температура тіла відвідувачів і працівників перед початком робочої зміни;
  • столики розташовані ближче 1,5 метрів і за ними розміщується понад 4 осіб;
  • відсутність документів про проходження співробітниками закладу курсу вакцинації від COVID-19;
  • відсутній контроль за наявністю документів про проходження курсу вакцинації від COVID-19 від відвідувачів ресторану.

За результатами перевірки співробітниками поліції складено протокол за ч. 1 ст. 43-3 кодексу України про адміністративне правопорушення. Власнику ресторану загрожує штраф від 17 тисяч до 170 тисяч гривень.

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