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Масова розсилка. Українцям будуть нагадувати про вакцинацію по смс

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Середа 22 вересня 2021 13:03
Масова розсилка. Українцям будуть нагадувати про вакцинацію по смс Фото: МОЗ нагадуватиме про вакцинацію по смс (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України організувало масову смс-розсилку для населення. В повідомленнях будуть нагадувати про необхідність вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.

Розсилку проводитимуть для популяризації вакцинації серед населення.

"МОЗ звернулося до національних операторів телефонного зв’язку, які погодилися долучитися до соціальної ініціативи та розіслати своїм абонентам смс із нагадуванням про можливість вакцинуватися. Жодних персональних даних із медичних систем не надавалось", - пояснив Ляшко.

Він додав, що інформаційна розсилка для Міністерства повністю безоплатна.

Зазначимо, що протягом останнього тижня українці отримують смс-повідомлення від МОЗ із закликом знайти найближчий пункт вакцинації та зробити щеплення.

Масова розсилка. Українцям будуть нагадувати про вакцинацію по смс

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