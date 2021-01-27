Масова вакцинація буде згідно з планом: Степанов про прогноз The Economist

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на прогноз видання The Economist щодо доступу України до вакцин від коронавірусу. Міністр запевнив, що масова вакцинація українців почнеться у лютому.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Степанова, МОЗ розпочне вакцинацію українців відповідно до затвердженого національного плану.

"На відміну від різних аналітиків, ми в МОЗі виконуємо всі зобов'язання, які на себе беремо. Якщо ми сказали, що починаємо масову вакцинацію у лютому цього року, то ми її почнемо у лютому цього року. Коментувати якісь там домисли аналітиків я не збираюся. Звідки беруться ці цифри (2023, 2025 рік), мені невідомо", - наголосив міністр.

Глава МОЗу додав, що безкоштовний доступ до вакцин від коронавірусу, згідно з затвердженим планом, матимуть 30 мільйонів українців.

"Це наші медпрацівники, це групи ризику за медичними ознаками, це люди за віком. Ми всіх їх плануємо вакцинувати протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року", - сказав Степанов.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцин від коронавірусу не раніше 2023 року. Серед перших, хто отримає широкий доступ, будуть країни ЄС.

Додамо, в МОЗі анонсували, що дата першої поставки вакцини від коронавірусу в Україну стане відомою вже 29 січня.