Масова вакцинація: ще один із пунктів щеплення оголосив про онлайн-запис
Жителі Білої Церкви відтепер можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 в режимі онлайн. Забронювати місце в центрі вакцинації можна на 26 червня для щеплення препаратом Coronavac.
Про це повідомляється в сервісі helsi.me в Telegram.
"Місто Біла Церква тут? Ми відкрили онлайн-запис на вакцинацію на 26 червня", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що перед входом до центру вакцинації необхідно показати повідомлення з деталями запису разом з паспортом та додатком "Дія".
Так, завтра, 26 червня в місті працюватиме чотири вакцинальні бригади. Щепитися громадяни зможуть з 09.00 по 14.50.
Нагадаємо, що вже третій тиждень поспіль у Білій Церкві працює центр масової вакцинації.
Додамо, що за минулу добу в Україні було вакциновано рекордну кількість людей, щеплення проти COVID-19 отримали понад 96 тисяч громадян.