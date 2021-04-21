Після травневих свят кількість COVID-хворих збільшиться, але четверта хвиля буде восени, - Радуцький
Восени в Україні слід очікувати четверту хвилю коронавіруса. Однак спалах захворюваності буде вже після травневих свят.
Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі "Україна 24".
За його словами, через кілька тижнів в Україні знов почне зростати кількість хворих на коронавірус.
"Ми можемо отримати вибух захворюваності після травневих свят. Але, за моєю логікою, четверта хвиля буде саме восени. В чому найбільша проблема четвертої хвилі. Що традиційно восени ми маємо дуже багато інших вірусних захворювань", - сказав Радуцький.
Раніше Радуцький заявляв, що в Україні ще не завершилася третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вже потрібно готуватися до четвертої. Вона може бути більш загрозливою через нові штами коронавірусу.
РБК-Україна писало, що в НАН спрогнозували кількість в Україні нових випадків COVID у найближчі тижні.