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Після травневих свят кількість COVID-хворих збільшиться, але четверта хвиля буде восени, - Радуцький

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 18:11
Після травневих свят кількість COVID-хворих збільшиться, але четверта хвиля буде восени, - Радуцький Фото: глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Восени в Україні слід очікувати четверту хвилю коронавіруса. Однак спалах захворюваності буде вже після травневих свят.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі "Україна 24".

За його словами, через кілька тижнів в Україні знов почне зростати кількість хворих на коронавірус.

"Ми можемо отримати вибух захворюваності після травневих свят. Але, за моєю логікою, четверта хвиля буде саме восени. В чому найбільша проблема четвертої хвилі. Що традиційно восени ми маємо дуже багато інших вірусних захворювань", - сказав Радуцький.

Раніше Радуцький заявляв, що в Україні ще не завершилася третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вже потрібно готуватися до четвертої. Вона може бути більш загрозливою через нові штами коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в НАН спрогнозували кількість в Україні нових випадків COVID у найближчі тижні.

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