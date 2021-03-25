ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації, - Степанов

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 06:18
Медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації, - Степанов Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Медики розслідують кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації. Рослідування проводиться, незалежно від причини смерті людини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він наголосив, що смерть в Одеській області військової, яка мала щеплення від COVID-19, ніяк не пов’язана з вакцинацією.

"Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca - оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ - і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Одеській області 23 березня у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом. У неділю, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу перед відправкою в зону проведення ООС.

РБК-Україна писало, що у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірусу. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація Максим Степанов
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19