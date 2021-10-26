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Медики в Україні не підлягають обов'язковій вакцинації: у МОЗ назвали причину

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 09:40
Медики в Україні не підлягають обов'язковій вакцинації: у МОЗ назвали причину Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні медичні працівники не потрапили до списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу. Оскільки, відсторонення їх від роботи ,у випадку відмови від щеплення, гарантує ризики нестачі медперсоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв'ю "УП".

Він пояснив, що будь-який документ ухвалюється урядом з урахуванням ризиків, а ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

Глава МОЗ наголосив, що відсутність у медиків у списку ще не означає, що їх не внесуть до нього взагалі.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення - ред.) - це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я", - резюмував міністр.

Він також додав, що наразі в Україні вакциновано більше ніж 50% медиків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які підлягають обов'язковому щепленню від СOVID-19.

Зокрема, з 8 листопада невакцинованих чиновників та вчителів відсторонятимуть від роботи.

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