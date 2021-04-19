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Медзаклади отримали майже 2 млрд гривень за лікування COVID-пацієнтів у березні

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 13:05
Медзаклади отримали майже 2 млрд гривень за лікування COVID-пацієнтів у березні Фото: спецлікарні отримали майже 2 млрд гривень за лікування COVID-пацієнтів у березні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров'я повідомила, що у березні за лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі виплатила 1 млрд 993 млн грн. Кошти отримали понад 500 спеціалізованих лікарень.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що надавачі екстреної медичної допомоги після відповідних законодавчих змін та переходу на новий тариф отримали доплату за лютий та повністю виплати за березень.

"Загалом 25 центрів екстреної допомоги на суму 125 млн грн. 1662 надавачі первинної медичної допомоги отримали 1 млрд 655 млн грн за березень", - сказано у повідомленні.

Заклади, які працюють з НСЗУ по договору про реімбурсацію ліків, за минулий місяць отримали понад 93 млн грн.

"За лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі у березні НСЗУ виплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату отримали 503 спеціалізовані лікарні", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Так, у восьми регіонах України перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Україні за вчора виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

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