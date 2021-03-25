У "Медзакупівлях" вимагають пеню за порушення строку поставки вакцини Sinovac

В державному підприємстві "Медичні закупівлі України" заявили про відсутність підстав для прийому вакцини проти коронавірусу Sinovac, яку група компаній "Лекхім" планує доставити в Україну 25 березня. Також в ДП вимагають нарахувати пеню поставщику.

"Медзакупівлі" повідомили "Лекхім" про порушення терміну поставки продукції. Вони вимагають застосувати пеню у розмірі 0,1% від ціни продукції за кожний день прострочення починаючи з 6 березня до моменту поставки продукції.

В ДП зазначили, що першу партію вакцини мали відправити не пізніше, ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з певних країн (4 лютого 2021 року вакцина зареєстрована в Китаї, перша партія мала бути передана не пізніше 6 березня 2021 року).

"Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов’язань за договором, включаючи день виконання такого зобов’язання. За порушення строку поставки продукції понад 30 (тридцять) календарних днів постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7% від ціни продукції, строк поставки якої порушено", - йдеться у повідомленні.

Держпідприємство наголошує, що, відповідно до умов договору, постачальник не менш ніж за три робочі дні до дати поставки зобов'язаний надати вичерпний перелік документів про вакцину.

"Станом на 24.03.2021 такий перелік документів не було надано. Отже, немає підстав для прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП готове перевірити і надати підтвердження/зауваження по ним в межах строків, встановлених договором" , - заявляють в компанії.