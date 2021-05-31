"Медзакупівлі" звернулися в суд через зрив поставок вакцини Sinovac
Державне підприємство "Медзакупівлі" звернулося до суду через зрив поставок в Україну китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Держпідприємство просить суд стягнути з компанії-постачальника "Лекхім" компенсацію за порушені терміни.
Про це в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" розповів гендиректор "Медзакупівель" Арсен Жумаділов.
Як розповів глава держпідприємства, компанія "Лекхім" не виплатила пеню за зрив термінів поставок вакцини Sinovac з Китаю в Україну.
"Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою", - наголосив він.
Жумаділов додав, що станом на сьогодні в Україні фізично наявні трохи більше 1,7 млн доз вакцини CoronаVac, яка виготовляється компанією Sinovac. Це дози, які вже направили в області, і ті, які ще перебувають на лабораторному контролі.
"Відповідно, ми сподіваємося, що контракт орієнтовно буде закритий в середині або наприкінці червня. Але це не знімає претензій до нашого контрагента в частині несвоєчасного виконання поставок за договором, про що я вже згадував", - сказав глава "Медзакупівель".
Нагадаємо, згідно з контрактом компанія "Лекхім" повинна була до 6 березня поставити в Україну законтрактовану партію вакцини CoronаVac, однак перші 200 тисяч доз надійшли тільки 25 березня.
Після цього в "Медзакупівлях" зажадали від компанії "Лекхім" сплати пені за порушення строку поставок. Згідно з контрактом, компанія повинна сплатити 0,1% від ціни продукції за кожний день прострочення.
Додамо, 26 травня в Україну прибула чергова партія вакцини Sinovac. Літак доставив у Київ ще 500 тисяч доз вакцини, які відправили на лабораторний аналіз.