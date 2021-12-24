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Менше 7 тисяч нових заражень та 248 смертей: добова COVID-статистика в Україні

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 08:16
Менше 7 тисяч нових заражень та 248 смертей: добова COVID-статистика в Україні Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Михальчук

МОЗ оновив добову статистику по коронавірусу в Україні, за добу заразились 6647 людей, а померли - 248. Найбільше нових випадків у Києві, Донецькій та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 1 646 осіб; летальних випадків - 248; одужали - 14 874 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 637 038 осіб; одужали - 3 408 294 особи; летальних випадків - 94 432.

Протестували за минулу добу методом ПЛР - 28 013 осіб, методом ІФА - 5889, експрес-тестами - 29 069.

Найбільше нових випадків за вчора в Києві (1234), Донецькій (593), Київській (378) областях.

Нагадаємо, в Київській школі економіки прогнозували, що Україна увійде у наступний рік навіть із меншим рівнем COVID-захворюваності, ніж це було на стику 2020-2021 років.

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