ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель озвучила прогноз по коронавирусу у Німеччині

Новость на русском → Берлін, Понеділок 28 вересня 2020 18:00
Меркель озвучила прогноз по коронавирусу у Німеччині Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість розвитком епідемії коронавірусу в країні. Вона попередила, що до Різдва добовий приріст заражених COVID-19 становитиме більш ніж 19 тисяч.

Про це повідомляє Bild.

"Необхідно дуже чітко усувати локальні джерела інфекції, інакше у нас буде 19 200 випадків зараження в день на Різдво", - сказала Меркель.

За її словами, число інфікованих в Європі викликає занепокоєння і в Німеччині потрібно зробити все, щоб цифри не росли в геометричній прогресії.

Меркель також вважає, що необхідно встановити пріоритети, серед яких підтримка економіки, а також робота шкіл і дитячих садків. При цьому "футбол другорядний", зазначила Меркель. Вона також вважає, що проблемними є й вечірки, відвідування ресторанів і релігійних заходів.

Нагадаємо, у Німеччині минулої суботи було зафіксовано 2507 нових випадків коронавірусу за добу. Це максимальна кількість з квітня.

Також в Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

Крім того, раніше влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Германия
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19