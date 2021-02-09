Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань. У ВООЗ зробили заяву

Міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань.

Про це повідомив на прес-конференції керівник експертної групи Національної комісії охорони здоров'я Китаю по боротьбі з COVID-19 Лян Ваньнянь, передає Sky News .

За його словами, не було ніяких доказів того, що COVID-19 поширювався в Ухані до грудня 2019 року, коли були зареєстровані перші випадки захворювання.

"Неопубліковані дані свідчать про те, що зразки SARS-CoV-2 були виявлені за кілька тижнів до перших зареєстрованих випадків в Ухані", - заявив Лян Ваньнянь.

Зазначимо, китайська газета South China Morning Post ще на початку пандемії писала, що "нульовий пацієнт" з COVID-19 був зареєстрований в місті Ухань 17 листопада 2019 року.

Всесвітня організація охорони здоров'я, в свою чергу, заявляла, що перший підтверджений випадок зараження коронавірусом датується 8 грудня.