Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: як отримати і для чого воно потрібно

В Україні особи, які щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Даний документ громадяни зможуть використовувати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Як зазначають у відомстві, слід відрізняти свідоцтво від "ковідного сертифіката" - документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 року.

За інформацією міністерства, міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;

свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;

можна отримати лише в паперовому форматі;

видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;

використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Натомість "ковідний сертифікат":

міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;

видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;

можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через "Дію".

У МОЗ додають, що наразі планується розробити 2 версії "ковідних сертифікатів": внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон.

"Через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ", - зазначають у відомстві.