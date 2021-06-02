Міжнародні організації просять у багатих країн 50 млрд доларів на вакцини

Глави Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Світової організації торгівлі (СОТ) просять у багатих країн виділити 50 млрд доларів на вакцини від COVID-19 . Ця сума необхідна для перемоги над пандемією.

Про це йдеться в їх спільному листі, опублікованому на сайті ВООЗ .

У листі керівництво чотирьох організацій просить інвестувати 50 млрд доларів, щоб до 2025 року наростити виробництво і постачання вакцин, діагностичних засобів, кисню і медичних матеріалів.

Також в ньому говориться, що вакцини потрібно терміново передати країнам, що розвиваються, в тому числі через глобальний механізм COVAX.

"До теперішнього часу стало цілком очевидно, що без припинення кризи в галузі охорони здоров'я не буде широкомасштабного відновлення. Доступ до вакцинації є ключем", - зазначили глави МВФ, ВООЗ, СОТ і Світового банку.

Крім того, вони підкреслюють, що інвестиції дозволять не тільки незабаром досягти показника в вакцинації 30% всього населення планети, але і показника не менше 60% вже до першої половини 2022 року.