Достатньо однієї миті: в Австралії розповіли, як передається коронавірус "Дельта"

Австралійські медики попереджають, що для передачі коронавірусу "Дельта" не потрібно 15 хвилин контакту з інфікованим, як це було з "уханським" варіантом. Передача вірусу може статися навіть після нетривалого перебування поруч з хворим.

Головний медичний працівник штату Новий Південний Уельс Керрі Чант розповів, що штам коронавірусу, вперше зареєстрований в Індії, може передаватися буквально за мить. Він наголосив, що передача відбувається при контакті, але це може статися, коли хтось "буквально на мить рухається навпроти один одного".

"Ми не змогли побачити точну точку перетину (двох випадків інфікування коронавірусом "Дельта" - ред.), але ми знаємо, що вони (люди - ред.) знаходились на відстані 20 метрів (один від одного - ред.), перебуваючи на різних майданчиках одночасно або в цій зоні, тому ми підозрюємо, що вони таки перетнулися", - розповів Чант.

Вірусолог з Університету Гріффіта Лара Ерреро сказала, що інфікування таким чином можливе, але потрібно, щоб вірус "затримався в повітрі".

"Але дані на сьогодні дозволяють припустити, що якби це був вихідний штам, уханьський, він би не передався так швидко. І у штаму Альфа було б менше шансів, але Дельта, безумовно, виглядає так, ніби це на сьогодні штам, який передається найшвидше", - сказала вона.