В Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні виявили 1703 нових зараження коронавірусом за минулу добу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу в Україні:
- померли від вірусу 64 людини,
- одужали 4934 пацієнтів.
Найбільше нових випадків у Дніпропетровській області (+134), Миколаївській області (+107), Харківській області (+68), Запорізькій області (+69).
Зазначимо, що на сайті РНБО вказано, що за минулу добу заразились 1022 людини.
Разом з тим, за даними МОЗ, в Україні 1703 нових випадки COVID-19.
За добу в Україні протестовано:
- методом ПЛР - 8 822 осіб,
- методом ІФА - 1 176 осіб,
- експрес-тестами - 6 226 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 202 494 особи;
- одужало - 2 041 082 особи;
- летальних випадків - 50 536;
- проведено ПЛР-тестувань - 10 180 777.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".