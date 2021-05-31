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В Україні 1703 нових випадки коронавірусу

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 08:06
В Україні 1703 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 1703 нових зараження коронавірусом за минулу добу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні:

  • померли від вірусу 64 людини,
  • одужали 4934 пацієнтів.

Найбільше нових випадків у Дніпропетровській області (+134), Миколаївській області (+107), Харківській області (+68), Запорізькій області (+69).

Зазначимо, що на сайті РНБО вказано, що за минулу добу заразились 1022 людини.

В Україні 1703 нових випадки коронавірусу

Разом з тим, за даними МОЗ, в Україні 1703 нових випадки COVID-19.

В Україні 1703 нових випадки коронавірусу

За добу в Україні протестовано:

  • методом ПЛР - 8 822 осіб,
  • методом ІФА - 1 176 осіб,
  • експрес-тестами - 6 226 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 202 494 особи;
  • одужало - 2 041 082 особи;
  • летальних випадків - 50 536;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 180 777.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

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