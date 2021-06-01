У Міносвіти не виключають примусову вакцинацію освітян
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет не виключає запровадження примусової вакцинації вчителів та педагогів. За його словами, вакцинація може стати елементом допуску до роботи.
Як зазначив міністр, сьогодні в Україні немає інструментів примусової вакцинації освітян, але в майбутньому міністерство буде розглядати таку можливість.
"На сьогодні немає інструментів примусової вакцинації... У рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати можливості... Наприклад, як у кухарів є обов’язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії... Можливо, як допуск до професії, буде обов’язковим елемент вакцинації", - пояснив він.
Водночас Шкарлет додав, що вакцинувати всіх освітян не вдасться, оскільки будуть особи, які мають протипоказання до вакцинації.
Нагадаємо, зараз в Україні проводиться вакцинація освітян від коронавірусу. Вчителі та педагоги мають змогу отримати щеплення вакциною Pfizer. Як записатися на вакцинацію - в матеріалі РБК-Україна.
Додамо, у Києві у шкільних спортзалах облаштують центри вакцинації для педагогів.