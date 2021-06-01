У Міносвіти не виключають примусову вакцинацію освітян

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет не виключає запровадження примусової вакцинації вчителів та педагогів . За його словами, вакцинація може стати елементом допуску до роботи.

Як зазначив міністр, сьогодні в Україні немає інструментів примусової вакцинації освітян, але в майбутньому міністерство буде розглядати таку можливість.

"На сьогодні немає інструментів примусової вакцинації... У рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати можливості... Наприклад, як у кухарів є обов’язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії... Можливо, як допуск до професії, буде обов’язковим елемент вакцинації", - пояснив він.

Водночас Шкарлет додав, що вакцинувати всіх освітян не вдасться, оскільки будуть особи, які мають протипоказання до вакцинації.