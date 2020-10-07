За минулу добу у Києві від COVID-19 одужали більше людей, ніж захворіли

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці за минулу добу, 6 жовтня, від коронавірусної хвороби одужали більше людей, ніж на неї захворіли. За минулу добу одужали 349 осіб.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Добра новина, що збільшується цифра тих, хто одужав. За минулу добу це 349 людей. Ми маємо цифру позитивну, більше одужали, ніж захворіли", - зазначив очільник столиці.

При цьому за минулу добу на коронавірус у столиці захворіли ще 383 людини. Шестеро хворих померли.

"Кількість виявлених хворих у Києві, на жаль, не зменшується. За минулу добу - плюс 383 людини. 6 випадків - летальних. Усього від коронавірусу в Києві померли 442 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 474", - сказав мер.

Нагадаємо, в понеділок, 5 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування. У "червону зону" зараз входять два міста. Київ як і раніше залишається у жовтій зоні.

Як писало РБК-Україна, раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан оцінив можливість введення локдауна в Києві. За його словами, якщо койкофонд буде забезпечений у необхідній кількості, то локдауна не буде.