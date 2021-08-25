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МОЗ перейматиме досвід Європи та США під час введення привілеїв для вакцинованих

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Київ, Середа 25 серпня 2021 09:54
МОЗ перейматиме досвід Європи та США під час введення привілеїв для вакцинованих Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я України розглядає введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусу українців. Зокрема, для запровадження таких послаблень у МОЗ будуть орієнтуватися на країни Європи та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ під час брифінгу.

"Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки…Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.

Він додав, що сфер, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих є достатньо.

"Таких сфер багато. Ми це бачимо у франції, Німеччині.. розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США … подивитись що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, також глава МОЗ Віктор Ляшко розповів про конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів, заклади освіти можуть виграти комп'ютерні класи.

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