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МОЗ доповнив стандарт госпіталізації пацієнтів з COVID: що змінилося

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Київ, Середа 17 листопада 2021 18:44
МОЗ доповнив стандарт госпіталізації пацієнтів з COVID: що змінилося Фото: літніх українців із середнім протіканням COVID будуть відразу госпіталізувати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство охорони здоров'я України доповнило стандарт госпіталізації пацієнтів з COVID. Тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці старше 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, новим наказом вносяться зміни до стандарту стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19. До переліку підстав для госпіталізації додали пункт, згідно з яким необхідно госпіталізувати пацієнтів старше 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби.

Відзначимо, до цього в стандарті не було умов щодо віку пацієнта. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували тільки за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності - збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання, сатурація ≤ 93%.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна проходить пік COVID, і вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій.

Відзначимо, до цього стандарти надання медичної допомоги хворим оновлювали у вересні 2021 року.

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